Siempre me ha sorprendido la facilidad con la que regalamos el patriotismo a los patrioteros. Como la dictadura nos robó la libertad y los derechos durante 40 años invocando el patriotismo, este término -de noble matriz en la República romana- nos suena caspa franquista, a Frente de Juventudes y a Sindicato Vertical y más aún si enarbolan un estandarte como Gibraltar con el cual se nos taladró el cerebro por tierra mar y aire.

Puede que en no demasiado tiempo el concepto patria quede obsoleto y que las conectividades del nuevo mundo impongan nuevas realidades territoriales construidas ya no por guerras o matrimonios, o alianzas, o identidades de raza, o cultura si lo por convergencia o complementariedad de intereses con lo que tiene eso de mejor o de peor, pero hoy todavía la estructura de nuestro mundo se asienta en estados y en las normas que regulan las relaciones.

En la actualidad el patriotismo lo sostiene la ley y la ley internacional avalada repetidamente por la ONU sostiene el derecho de España sobre Gibraltar. El presidente de España hizo lo lógico al querer hacer consignar ese derecho tal y como se había pactado con la Comisión Europea y Gran Bretaña en el acuerdo del 'brexit'. Si se ha conseguido mucho algo, mucho o poco, si es vinculante o no, no lo sé dentro de un momento nos lo dirá el ministro Borrell pero lo digno de subrayar es que la derecha hace causa de este tema y la izquierda no. Gibraltar no es de su negociado, ese patriotismo lo regala y yo me pregunto por qué.