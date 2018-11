Pipi, la calandria argentina

Pipi es una calandria, un tipo de pájaro común en América del Sur, parecido a nuestros gorriones, pero un poco más grande. Esta ave nació hace aproximadamente un mes en Argentina, se debió caer del nido, y una chica lo rescató del suelo. La chica se llama Agus y durante un mes ha estado cuidando de Pipi, le ha dado de comer, de beber, le ha enseñado a volar y ahora Pipi es un ave que vive en libertad y que, en forma de agradecimiento, vuelve todos los días a casa a verla y, ya de paso, a que le dé algo de comer.

Rafa Muñiz, Marina Fernández y Aitor Albizua entrevistaron a Agus para que nos contara su historia: “Lo vi muy mal, casi moribundo. Lo agarré, lo llevé a una veterinaria, que me dijo que dudaba de que pudiera vivir, porque estaba en muy mal estado. Me gustan mucho los animales, me lo traje para casa y le di mucho amor, le di calor, le armé un nidito para que se sienta protegido”, comentaba.

“Siempre pensé en agarrar a Pipi, rescatar y después dejarlo libre y feliz. Yo pensé que no iba a volver. Hubo un tiempo en que salía al patio, le llamaba y siempre bajaba. Y se me ocurrió dejarle abierto el quincho (cobertizo) de mi casa para que si él quería se refugiara allí para dormir por la noche y le encantó la idea”.

Rafa también nos habla de un hospital de elefantes de la India y trae una nueva entrega de su concurso de sonidos animales. En esta ocasión, con un protagonista muy animado.