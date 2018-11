Monchi sobre la marcha de Cristiano: "Hace dos meses hablábamos de que el Madrid podía resarcirse y hoy hay dudas"

El Real Madrid se mide mañana a la Roma en el Estadio Olímpico. El año pasado, el equipo italiano firmó un gran papel en la Champions, llegando a semifinales y esta temporada quieren por lo menos igualar esa gesta. Por el momento están a un solo punto de la clasificación para octavos. Uno de los responsables de esos éxitos es su director deportivo, el ex del Sevilla, Monchi.

"Mañana apostamos por intentar ganar, aunque sabemos que va a ser difícil siendo el Madrid, pero hay mucho que ganar. Ya que tenemos la posibilidad del primer puesto y sabiendo que los pequeños detalles pueden hacerte llegar lo más lejos posible, no me conformo ahora", ha afirmado el gaditano, que aterrizó en la capital romana en 2017.

Una baja sensible y que será duda hasta última hora es Edin Dzeko. Monchi ha hablado sobre ello y sobre el presunto interés del propio Madrid por el artillero bosnio: "Esperemos que sí. Vamos a confiar en que mañana esté mejor. No, nadie ha preguntado por Dzeko".

Sobre la situación del equipo blanco y todo lo que ha ocurrido desde el 3-0 de la ida, también ha tenido algunas palabras, afirmando que no siempre "hay explicaciones".

"Ninguno hubiera imaginado lo que ha pasado desde ese partido hasta hoy. Son cosas que no tienen explicación, pasan, forman parte del deporte y a veces no tenemos explicaciones, aunque los profesionales tendríamos que tenerlas", dijo el exportero.

Sobre la marcha de Cristiano, no piensa que sea un factor decisivo en la "crisis del Madrid": "No creo que haya sido determinante la marcha de Cristiano. Hace dos meses hablábamos de que el Madrid podía resarcirse y hoy hay dudas por los resultados. Afecta, pero no es determinante".