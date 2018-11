Marcelino, sobre la mano de Fellaini: "Nos extraña que el VAR no esté presente en esta competición"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, señaló en la rueda de prensa posterior al partido que su equipo perdió en Turín, que pese a la derrota ante el Juventus considera que éste es el camino que deben seguir para volver a competir al máximo nivel. Además, habló sobre el VAR en el gol de Fellaini, que dejó a su equipo fuera de la competición.

"Tenemos que mirar hacia nosotros y saber que éste es el camino para progresar y para volver, aunque ahora estamos tristes por quedarnos sin opciones de poder jugar ante el Manchester con la posibilidad de ganar ante nuestra afición", explicó.

Sobre el desarrollo del encuentro comentó que "el fútbol muchas veces se decide por detalles en momentos puntuales". "La mejor ocasión del primer tiempo la tuvimos nosotros. La Juve en el segundo tiempo nos apretó mucho en el inicio y en una acción de gran futbolista como es Cristiano, nos creó el gol y a partir de ahí se nos puso más cuesta arriba", señaló.

"El equipo ha estado a un nivel competitivo altísimo ante uno de los favoritos para ganar la competición en su campo. Pese a la tristeza de dejar esta hermosa competición, me voy orgulloso del trabajo y nivel competitivo de este equipo", agregó.

Una vez se ha quedado el Valencia sin opciones de optar a la clasificación para los octavos de final, el técnico evaluó la competición que ha hecho su equipo.

"Siempre hay que pensar que pudimos estar mejor, pero hay dos partidos, a parte de otras circunstancias, que nos han impedido llegar al último partido con opciones. No ganar en Manchester cuando lo merecimos y el segundo tiempo en Suiza donde jugamos un mal partido y perdimos dos puntos", recordó.

Sobre la victoria del United y el VAR

Marcelino lamentó la fortuna que ha tenido el Manchester United, que ha ganado sus dos últimos partidos en el tiempo de prolongación y en el de hoy Fellaini marcó ayudándose claramente con la mano.

"Me extraña que teniendo el VAR en esta competición tan grande no esté presente todavía. Es un consuelo que no nos sirve, un equipo de nuestro grupo suma 6 puntos en el descuento pero así es el fútbol y nosotros debemos penar en lo que hicimos bien y en lo que debemos mejorar", destacó.

Por último, se refirió a la Liga Europa, competición que pasarán a disputar una vez acabe la fase de grupos de la Liga de Campeones. "Cuando nos toque disputarla iremos con el ánimo de pasar la primer eliminatoria, luego la segunda y llegar lo más lejos posible".