Mijatovic: "Si el Madrid quiere ganar títulos, tiene que mejorar muchísimo"

El Real Madrid se ha impuesto a la Roma por 0 - 2 y se ha clasificado para los octavos de final de la Champions League como primero de grupo. Pedja Mijatovic ha estado en El Larguero analizando el pase del equipo blanco.

"Me quedo con la clasificación del Real Madrid en los octavos de la Champions como primero de grupo, eso siempre es positivo, es una victoria que puede ser anímica", afirma.

El ex jugador ha reconocido que la primera parte o ha sido buena. "El Madrid tiene que mejorar mucho. No me convence, hoy han jugado contra un equipo que va muy mal en la Liga Italiana", ha explicado. "Tengo ganas de ver cómo va a responder el Madrid el próximo sábado ante el Madrid", ha añadido. "El Madrid está obligado a ganar, pero también a dar una buena imagen", sentencia.

"Hay muchos jugadores como Varane y Modric que han jugado la final del Mundial y que empezarán a sentirse mejor a partir de enero", ha argumentado Mijatovic. "El Madrid está sufriendo, está en un momento complicado, no es el Madrid que estamos acostumbrados a ver en los últimos años", dice. "Están vivos en todas las competiciones, pero tienen que mejorar y jugar muchísimo mejor", afirma.

Sobre Isco

El croata también ha hablado sobre Isco, que no ha estado ni en el banquillo en el encuentro ante la Roma y que parece que no cuenta mucho para Solari. "Parece ser que cuentan poco con Isco. Creo que el mismo jugador ya lo percibe, ha pasado de ser un titular indiscutible a nada. No sabemos cómo entrena, si anímicamente está bien o si ha tenido problemas físicos. A mí me ha sorprendido que no juegue. Para no estar en el banquillo me parece un poco fuerte", dice Pedja.

"Hay que saber que durante la temporada necesitas tener a todos los jugadores anímicamente bien. Solari con estas decisiones nos ha dicho a todos que cuenta con él. Isco es un jugador muy útil y si saben llevarlo bien nos ofrecerá muy buen fútbol", concluye.