Como no cursaron bien el máster, no distinguen. Pablo Casado dijo primero que un protocolo para Gibraltar no servía porque no era jurídicamente vinculante. Se equivocaba. Un protocolo anexo a un tratado es vinculante, tiene igual fuerza jurídica para obligar que los artículos del tratado, exactamente la misma. Así que Gibraltar fue a protocolo del Tratado de retirada del Reino Unido, como Irlanda o como Chipre.

Luego, a última hora, se descubrió que en un artículo, el 184, había un error, una imprecisión, una ambigüedad: no garantizaba lo prometido, que España tendría la última palabra a la hora de aplicar cualquier futuro acuerdo entre europeos y británicos. Se resolvió mediante sendas declaraciones interpretativas, una europea y la otra británica. Una sola declaración política, efectivamente, no es dirimente. Sirve para ayudar a interpretar lo pactado en un sentido u otra, pero no es definitiva en caso de que el asunto acabe en los tribunales. Pero dos declaraciones cruzadas coincidentes de ambas partes contratantes enfrentadas y no meras cartitas, como quisieron despreciarlas, blindan la interpretación. No hay discusión posible ante terceros ni ante tribunales. Son vinculantes, no solo política, también jurídicamente. Cursen un máster de verdad.