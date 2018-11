Moreno Bonilla: "Vox no es un aliado para el cambio"

El candidato del PP a presidir Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, reconoce que “Vox puede limitar el crecimiento del PP e incluso potenciar otras opciones, como Podemos, en la circunscripción de Córdoba”. En una entrevista en ‘Hoy por Hoy’, no solo ha apelado al voto útil sino que ha descalificado a Vox porque “no es un aliado para el cambio”. “Veo al PSOE con muchísimo interés para hacer campaña a favor de Vox. Nunca he encontrado mejor aliado para Vox”. Moreno Bonilla no ha querido situar a Vox en la extrema derecha porque no conoce su ideario ni su programa, aunque cree que “ocultan sus verdaderas intenciones”, y tampoco ha confirmado ni desmentido si pactará con este partido hasta que se celebren las elecciones autonómicas.

Gibraltar

El presidente del PP en Andalucía asegura que “desgraciadamente me creo al ministro principal de Gibraltar, que tiene una información precisa y privilegiada” sobre el acuerdo firmado por la UE y Gran Bretaña en el tratado del brexit. “Me sorprenden las declaraciones de Picardo diciendo que lo que había firmado España era papel mojado y no tenía validez”. Para Moreno Bonilla, se ha perdido una “oportunidad de oro” para pactar “la cosoberanía y el uso conjunto del aeropuerto”.

