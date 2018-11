Famosos de palo

Leo sobre las granjas de clicks, esos lugares en China, Bangladesh o India en que trabajadores en condiciones miserables dan likes y siguen en redes sociales a gente que ha pagado por eso, y me conmuevo. Me maravilla pensar que una persona se arregla en su casa, se viste con sus mejores galas y se va a la calle a hacerse una foto para que 200 chinos hacinados en un cuarto le digan guapa. Hay una tesis social ahí. El impacto político ya lo conocemos, porque esas granjas de clicks disparan las fake news y esos 200 chinos o 200 indios además de decirte que estás muy guapo te están colocando a Trump en la presidencia, que también te va a decir que estás muy guapo. Pero lo relevante es que construyamos una falsa popularidad chic gracias a la miseria. Me ha recordado a aquella escena que cuenta Saviano en Gomorra: un sastre modesto de la Camorra, Pasquale, cosiendo en Nápoles el vestido que Angelina Jolie llevó a los Oscar. Al menos el vestido de Jolie, como nuestros móviles y nuestros zaras, se pueden tocar. Los likes comprados te están haciendo famoso en un sótano de Birmania y un poco ridículo en tu casa.

