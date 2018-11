Maestros de cine que inspiraron a varias generaciones

Todos tenemos al menos un profesor que siempre recordamos, que fue capaz de inculcarnos el amor por el conocimiento y nos desmostó que valíamos más de los que creíamos. En un tiempo en el que la educación en España sigue al vaivén de los cambios políticos y a falta de un pacto de Estado que aúne posturas, los profesores batallan cada día en las aulas contra la falta de motivación y el fracaso escolar.

El profesor se enfrenta también a una falta de reconocimiento social y una pérdida de autoridad que poco ayudan al desarrollo de su labor. La labor del docente es necesaria y puede resultar muy inspiradora. Hemos visto algunos ejemplos en la historia del cine.

El club de los poetas muertos (1989)

John Keatin es un profesor de literatura capaz de trasladar la pasión a sus alumnos a través del carpe diem: sacar el meollo de la vida, decía una y otra vez. En una época en la que en las aulas se sentaban en pupitres y los alumnos permanecían en silencio horas y horas, Keatin supo llegar al corazón de sus pupilos de la mejor forma posible.

Sacar el meollo a la vida era el mantra de este profesor. / GETTY IMAGES

La lengua de las mariposas (1999)

Ser profesor en 1936 no era nada fácil. Don Gregorio es capaz de enseñar a Moncho con gran dedicación toda su sabiduría sobre literatura, naturaleza y hasta mujeres. Como telón de fondo, la amenaza política hasta que Don Gregorio es atacado por ser considerado un enemigo del régimen fascista. Con el tiempo se abre entre maestro y alumno una brecha causada por el momento histórico que viven.

Mentes peligrosas (1995)

Michelle Pfeiffer encarna a Louanne Johnson que escribió la autobiografía My Posse Don't Do Homework donde explica su experiencia como profesora en la escuela secundaria Carlmont en Belmont, California donde la mayoría de sus estudiantes eran adolescentes afroestadounidenses e hispanos. La sincera dedicación de esta profesora conmueve a sus alumnos que luchan porque no se marche en el siguiente curso.

'Mentes peligrosas' refleja el problema de las violencia en las aulas. / Rosa Producction

El profesor (2012)

Henry Bathes es un profesor que tiene el don para conectar con los alumnos. La frustración de tener que cambiarse cada curso hace que no aproveche su talento. Hasta que es capaz de hacer lo imposible: convertirse en ejemplo y revulsivo para unos apáticos alumnos.

Los chicos del coro (2004)

Clément Mathie es un profesor de música que comienza a trabajar como vigilante en un internado de menores. Especialmente represivo, el sistema de educación del director Rachin apenas logra mantener la autoridad sobre los alumnos difíciles.

En sus esfuerzos por acercarse a ellos, Mathieu descubre que la música les atrae y se entrega a la tarea de enseñarles la magia del canto y sus vidas se transforman para siempre.