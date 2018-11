La escena de 'Misión Imposible' que hizo al equipo temer por la vida de Tom Cruise

El pasado mes de julio, Paramount Pictures estrenaba 'Misión Imposible: Fallout'. Una película, la sexta de la famosa saga protagonizada por Tom Cruise, en la que el agente secreto Ethan Hunt tiene que hacer frente a un traficante de armas y un grupo de terroristas que pretenden realizar un triple ataque nuclear con tres artefactos de plutonio.

Sin embargo, la película podía haber llegado antes a la gran pantalla de no haber sido por el accidente de Tom Cruise durante el rodaje. Un desgarro en el hombro, que se produjo después de saltar desde un edificio a otro, que provocó un retraso en la producción de la película. No obstante, el equipo de 'Misión Imposible' reconoce que aquella escena no fue la más crítica para el actor.

La escena más complicada para Tom Cruise

Con motivo del lanzamiento de la película en DVD, Blu-Ray y 4HK UHD, el equipo ha reconocido que llegó a temer por la vida del Tom Cruise durante una de las escenas más impresionantes de la película. Mientras que la mayoría de actores y actrices optan por dobles de acción para el rodaje de las escenas más complicadas, Cruise decidió realizar por sí mismo la escena de la caída libre del helicóptero.

Una secuencia, en la que el espía cuelga de la parte inferior de un helicóptero, que nos muestra a Tom Cruise cayendo al vacío hasta precipitarse sobre la carga del vehículo. A pesar de que estaba colgado de una cuerda, el equipo llegó a temer lo peor por su compañero de reparto. En declaraciones a Esquire, la actriz Rebecca Ferguson reconoce que tan solo pudo gritar al ver a Tom Cruise cayendo de tanta altura: "No pude dejar de gritar. De verdad pensé que se caía".

Desde Rebecca Ferguson a Henry Cavill

Pero Ferguson no fue la única que llegó a temer por la vida de Cruise. El actor Henry Cavill, co-protagonista de la cinta, explica que la gente presente durante el rodaje llegó a quedarse sin aliento al ver a Cruise caer desde tanta altura: "Fue una gran caída".

Tal y como cuenta el equipo, el actor iba agarrado a una cuerda. Sin embargo, tanto el helicóptero como el vuelo fueron reales. De hecho, la caída tampoco estaba amortiguada. Por esa misma razón, muchas fueron las personas que temieron por la vida del actor. A pesar de ello, Cruise decidió filmar la secuencia hasta cinco veces para obtener la toma perfecta.