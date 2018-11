Martiño Rivas: "Me gustaría dirigir teatro"

Hoy en La Ventana hemos tenido el placer de recibir al actor Martiño Rivas. Nuestro invitado, gallego de A Coruña, miraba para otro lado cuando su hermana llegó un día a casa contando que en el tablón de anuncios del Conservatorio de Carballo se anunciaba un casting para la serie 'Mareas vivas'. Su madre llevaba a su hermana a la prueba le dijo: ¿te vienes al menos con nosotras o te vas a quedar viendo la tele? El cogió el mando, apagó la tele y fue. Hizo el casting y le cogieron. De ahí empezó una carrera que continuó con ficciones como 'El Internado' o, recientemente, 'Las chicas del cable'.

El actor gallego nos ha confesado que de joven quería ser director de cine "porque me atraía la narrativa de la imagen". "Ya he desestimado la idea del cine porque los aspectos técnicos me intimidan mucho pero sí me gustaría dirigir teatro", ha añadido.

la wikipedia vs. martiño rivas El actor gallego nos ha contado que muchos de los datos que circulan sobre él en la red , como el lugar de nacimiento, son erratas. Ha bromeado con el poder mágico de 'La Ventana' para mover los hilos con Wikipedia y poder cambiar la foto de perfil que le han puesto que, cuenta, no le convence.

De su época de 'Mareas Vivas', de la cual el actor tiene un recuerdo emotivo de disfrutar realmente trabajando, los guionistas aún lo recuerdan como una persona tímida pero enormemente luchadora y trabajadora.