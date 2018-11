Carreño: "Del tema Isco no hace falta dar más explicaciones"

En la victoria del Real Madrid en Roma, donde consiguió la clasificación para octavos como primero de grupo, el protagonista no fue ni Bale, ni Lucas Vázquez, autores de los goles, ni tampoco Courtois. Lo fue Isco, que se quedó en la grada.

El descarte del malagueño a última hora lo explicó así Solari: "Son decisiones puntuales para momentos puntuales. Estamos para tomar decisiones y ya está. Las decisiones son casi siempre deportivas salvo en casos excepcionales que aquí no hay ninguno. La titularidad o la suplencia es un problema ficticio que no existe, estamos para darlo todo, estar al 100% para ver si nos eligen".

Manu Carreño opinó sobre Isco y su escasa participación desde que Solari se hizo con el equipo. "Yo creo que no hacen falta más explicaciones. Es que está muy claro. Si en un partido en el que te juegas el primer puesto del grupo mandas a Isco a la grada, yo creo que hacen falta pocas explicaciones más por parte de Solari", comentó.

Y continuó: "Además, coincide con la opinión del club. En el club no preocupa demasiado si juega o no juega. Hay apuestas como Asensio o como la de Bale que pueden ser acertadas o desacertadas. Son jugadores que pueden pasar un bache pero se apuesta como hombres de futuro y sobre todo de presente. Isco no es el caso ni en el club ni por lo que vemos en Solari.