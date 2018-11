Fernando Lafuente: "Me enteré ayer que estaban enviando mi ataud a España"

Fernando Lafuente está vivo, o ese podría ser el titular de uno de los protagonistas de El Larguero. El Ballybrack F.C. irlandés fingió el fallecimiento del español tras un accidente de tráfico para evitar jugar un partido. Hoy, el mismo jugador dice que: "Parece ser que se tenían que librar de un partido de fútbol y la brillante idea de alguien fue, vamos a matar a Fernando que como ya no está aquí, no creo que pase nada".

"Lo sé porque ya han salido las investigaciones, hubo un comunicado del club y luego me llamaron para pedirme disculpas", reconoce el lateral izquierdo que actualmente se encuentra sin equipo.

Fue hasta tanto la mentira o broma que dijeron que: "Estaban mandando mi ataud en España".

El propio jugador se enteró casi por sorpresa, por una llamada a las 8 de la tarde de esa misma jornada: "Ayer me enteré a las 8 que había muerto, recibiendo una llamada de mi jefe. Nuestro CEO está en San Francisco y me ha llamado enseguida para ver qué había pasado"

"No llegó a mi familia. En cuanto colgué llamé a mi familia y mi novia, pero ese fin de semana todos los capitanes con brazalete negro, minuto de silencio...", afirmaba con cierta resignación el español de 29 años.

Finalmente, Fernando concluyó en que no va a tomar ninguna acción y se lo tomó, con humor: "Ha quedado en que yo me lo he tomado bien, no soy una persona muy seria. Nadie ha salido afectado, yo estoy bien con ellos y cuando estuve allí se portaron muy bien conmigo".

