"El gueto" es como ha titulado su columna de hoy Carmen Rigalt en el diario El Mundo. Una columna en la que empieza diciendo, palabras textuales: “Madrid Central, también conocido como el cogollo o la almendra, puede pasar a la posteridad convertido en el gueto. No se puede comparar con la ratonera de Varsovia, donde confinaban a los judíos hasta que se pudrían o eran trasladados a los campos de exterminio”. Así que dice no se puede comparar, pero lo compara. Y sigue: “El gueto de Varsovia llegó a tener medio millón de personas. Tengo grabada en la memoria la imagen de su recreación cinematográfica. Un gueto de paredes húmedas y herrumbrosas, con las cloacas rebosando y los portales mugrientos, la imagen del gueto en blanco y negro se la debemos a Spielberg (La lista de Shindler)".

Pero, a ver, ¿define Madrid central como gueto? Rigalt dice “salvando las distancias”, pero añade “Suena a recinto amurallado provisto de puentes levadizos y ruido de cerrojos". Bueno, es para leerlo, acaba diciendo: “El gueto ha entrado en mi vida y ya no hay vuelta atrás”.

Así que hoy, no nos queda otra: en la Cara B explicamos qué es un gueto. Lo primero es que he visto la palabra escrita de mil formas, con dos T, con una, con h entre la g y la e, con u y sin u. Bueno, pues según el Diccionario Panhispánico de Dudas, como se tiene que escribir la palabra gueto es: gueto. Es la hispanización del término italiano ghetto (que lleva h y dos t), pero las otras formas -en castellano- son incorrectas, no son ni italianas ni españolas. La RAE nos dice que el gueto es la “Judería marginada dentro de una ciudad”, “Barrio o suburbio en que viven personas marginadas por el resto de la sociedad”. La palabra es italiana, concretamente veneciana. Hace 500 años, en el siglo XVI, en Venecia, se aprobó un decreto que establecía que "los judíos debían vivir todos reunidos en una misma zona" y alejados del centro de la ciudad. En el lugar que se eligió para segregar a los judíos, antes había habido una fundición de hierro, que en el dialecto véneto, es gueto. Ese es el origen, hace 5 siglos.