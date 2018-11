Carmen Montón: "Nunca me fui de la política ni tengo intención de hacerlo"

Escucha la entrevista a Carmen Montón en 'Hora 25':

Tras la decisión del juez de archivar la causa contra Carmen Montón por el caso de su máster, la exministra de Sanidad ha pasado por el programa 'Hora 25' y ha dicho estar "todavía más tranquila", que cuando dimitió, aunque ha reconocido que no se siente satisfecha del resultado del TFM que presentó. "Tengo que reconocer que no es el trabajo del que más satisfecha soy. Hay partes mal referenciadas, otras mal citadas, otras que no están bien en la bibliografía... Eso lo tengo que reconocer", ha dicho Montón, que ha querido dejar claro que no existía plagio.

"No hay delito de plagio ni voluntad de usurpar la propiedad intelectual de nadie. Si fuese ahora lo haría mejor. Tengo que reconocerlo. Me da coraje porque estoy reconociendo que no sabía hacer bien algo que es importante, pero en ningún caso había voluntad de usurpar o de lucrarme de una propiedad intelectual", ha aseverado la exministra. También ha querido negar que recibiese trato de favor por parte de la Universidad Rey Juan Carlos a la hora de realizar el máster.

"No recibí trato de favor, ese año no fue fácil para mí. Era portavoz de Igualdad, tuve la fortuna de quedarme embarazada... Pero hice el máster porque era la portavoz de Igualdad y quería saber más. Creo que tengo un bagaje y un poso que hace 8-10 años no tenía. Necesitaba leer más, saber más, y por eso lo hice", ha apuntado.

Volver a la primera línea política

Cuestionada por si el presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, le pidió que dimitiese de su cargo, la exministra Carmen Montón ha afirmado que tomaron la decisión de "mutuo acuerdo" después de que ella misma se diese cuenta de que no podría dar unas explicaciones consistentes en medio del ruido mediático. "Llega un momento en que las urgencias mediáticas y el ruido te hacen comprender que no iba a poder explicarlo en unas condiciones para que se pudiesen entender. Proteger el bien común era lo importante. Si me apartaba, el gobierno podría llevar a cabo su labor mejor", ha desvelado.

Sobre si descarta volver a la primera línea política, la extitular de Sanidad ha dicho que todavía es pronto, pero ha querido dejar claro que en ningún momento ha pensado en abandonar. "Yo creo que es pronto para volver a la primera línea. Estoy en ese momento de estar totalmente tranquila y satisfecha. En todo caso, nunca me he ido de la política ni tengo intención de hacerlo. Está en mi ADN. Si algo me caracteriza es defender lo público, la sanidad, y en eso quiero seguir trabajando. Como se dice siempre, estoy a disposición del partido", ha bromeado.

Su caso y Pablo Casado

Durante la entrevista, también ha sido cuestionada por su reacción y las diferencias con el líder del PP, Pablo Casado, aunque Carmen Montón se ha limitado a decir que su manera de ser no le hizo pensar en resistir la presión. "Mi manera de proceder fue que si en 24 horas no conseguí hacer entender mis explicaciones y mi honestidad... era mejor apartarme a un lado para no manchar la labor del Gobierno", ha dicho.

"No me corresponde a mí decir si el caso Casado está abierto o cerrado y cuando comprendí que no iba a ser posible hacer entender, dimití. Al dimitir estaba haciendo algo que para mí era valioso. Era renunciar voluntariamente al aforamiento del Supremo para ser tratada como cualquier ciudadana. Con el paso del tiempo, se ha demostrado que no recibí de favor", ha continuado Carmen Montón, que ha preferido no desvelar quién cree que está detrás de la denuncia anónima que desembocó en su dimisión. "En todo caso hay que preguntar a quién le conviene más que algunos estemos fuera de la vida pública", ha sentenciado entre risas.