¿Quién repara tantos desperfectos?

Es un momento muy delicado. Nuestra arquitectura institucional no puede ocultar ya tantas grietas. La jefatura del Estado aguanta a duras penas las imprudencias del emérito, especialmente temerarias cuando se preparan refrendos simbólicos sobre la monarquía en 26 universidades. Ojo a este asunto. El Ejecutivo resiste con respiración asistida, el Legislativo padece una erupción de cochambre barriobajera y el Judicial no solo no frena su desprestigio sino que lo acentúa.

Este martes la Sala de lo Contencioso del Supremo saltó en pedazos públicamente al conocerse la magnitud de las discrepancias en el caso de las hipotecas que el Pleno resolvió apretadamente a favor de los bancos por 15 votos a 13 y es que en los argumentos de unos y de otros no se observan simples desacuerdos técnicos, se lanzan acusaciones muy serias de arbitrismo judicial, de empleo torticero de medias verdades, de hacer afirmaciones jurídicas que son simples desahogos verbales y todo en un tono avinagrado que evidencia gran hostilidad. Son los mismos magistrados los que señalan, acusando cada grupo al otro, que la confianza ciudadana ha quedado rota. Y tienen razón. Es un momento delicado, el problema es a ver quién y cómo repara tantos desperfectos en nuestro edificio institucional.