"Cada año participo en el programa 'Hoy por Hoy' como si fuese un informe anual. El año pasado 2017 no he participado porque ha sido un año para olvidarlo. A mi mujer le diagnosticaron cancer de mama y yo perdí mi trabajo" comienza su relato Miguel Ángel. Afortunadamente la situación ha mejorado, "mi mujer está curada y se ha reincorporado a su trabajo con todos sus beneficios . Y yo he encontrado un trabajo con mejores condiciones (35 horas semanales) y mejor sueldo que mi antigua empresa, algo impensable a mi edad en España". Para Miguel Ángel y su familia las perpectivas de volver a España son bajas, "me gustaría volver sobre todo por la familia y amigos que es lo único que echo de menos. Pero como he dicho antes, ¿Quién iba apreciar la experiencia y valía de una persona de 49 años en España?"

