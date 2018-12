"Hasta que las cosas no tienen nombre, creemos que no existen"

Adela Cortina, catedrática de ética de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación Étnor para la ética de los negocios y las organizaciones, conversa con Macarena Berlín sobre el concepto de aporofobia y lo que le interesa en el mundo.

Dice la filósofa que cuando era pequeña leía 50 veces el mismo libro. "Cuando en el colegio nos contaban alguna historia que nos dejaban en suspense, yo me iba por todas las librerías de Valencia buscando el libro desesperada", nos cuenta. Confiesa que aquellos libros que leía de pequeña eran los libros que le impactaban, que le entusiasmaban.

Según el último barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, a medida que vamos creciendo vamos dejando de leer. La autora ha querido hacer una reflexión a raíz de este dato. "No sé si es tanto una cosa de niños y adultos como un mal de la época". Recuerda las palabras de Nicholas Carr al decir "es posible que internet nos esté volviendo estúpidos, o por lo menos superficiales". La filósofa lamenta que se esté perdiendo la costumbre de leer y considera que se debe al ansia de información, "creyendo que si no estamos, no al día, sino al segundo, ya estamos pasados de moda y obsoletos".

"Nuestra mente se va a hacer cada vez más dispersa, más puntual y eso impide reflexionar serenamente, pensar a la hora de tomar decisiones". Considera que eso es lo que distingue a los seres humanos, lo que nos hace especiales, es el tener capacidad de reflexión, la cual considera la gran tarea de la filosofía.

La escritora nos habla de lo que le interesa hoy en día. "Me preocupa que los derechos humanos no estén protegidos de ninguna manera, es decir hay gran cantidad de países en los que no hay libertad de expresión ni posibilidad de participar en la vida política". Habla de casos como China o Venezuela, donde es imposible ejercer esos derechos de primera generación. Hay muchos países, dice Cortina, en los que no están protegidos los derechos de segunda generación, es decir, los económicos, sociales y culturales. "En ese sentido es en el que yo soy una defensora total de la Unión Europea y entiendo que su ADN es justamente la defensa de los derechos de primera y segunda generación".

"Hemos tenido una gran cantidad de beneficios y los seguimos teniendo, como es el caso de España, no solo económicos, sino sobre todo políticos y culturales". La Unión Europea, dice la filósofa, representa la propuesta de una economía social de mercado.

Habla de los jóvenes y de la imagen tan diferente que tienen ellos sobre la Unión Europea, alegando que se debe a que hay gente que da "informaciones bastante falseadas". Considera que hay que formar más en esta línea. "¿Cómo no defender un proyecto que lo que quiere es asegurar para todos unos mínimos de justicia?"

Hablamos también de su ensayo Aporofobia, el rechazo al pobre, en el que defiende que la ola de xenofobia que afecta a Europa y a los Estados Unidos tiene su origen en el rechazo al pobre. "Hay algo que está ocurriendo bastante en España y es que se da visado de ciudadanía rápidamente a gentes que están dispuestas a comprar edificios que son muy difíciles de mantener y entonces viene un ciudadano extranjero y le damos el visado porque viene a hacernos un favor económico". A raíz de esta reflexión, la filósofa asegura que "no somos xenófobos, somos aporófobos". Dice la autora que cada vez se ratifica más en esta idea, por eso pidió que el término se recogiera en el diccionario. "Afortunadamente ya está y por eso escribí un libro sobre el tema".

Cortina afirma que los nacionalismos tienen un tinte de aporofobia porque ambos términos están muy relacionados con el supremacismo, la convicción de ser superiores a otros. "Creo que todo supremacismo, que está también en la raíz de los nacionalismos, es un error, porque todos los seres humanos somos exactamente iguales en valor". Considera que los nacionalistas no defienden solo su nación sino que, en realidad, lo que quieren decir es que son superiores a las otras naciones.

Según el Instituto Nacional de Estadística, unas 23.000 personas están en situación de calle y, según un informe de la Fundación RAIS, casi la mitad de las personas sin hogar han sufrido un delito o incidente relacionado con la aporofobia. Adela Cortina considera estos incidentes como delitos de odio, recogidos por el Ministerio del Interior.

Cortina nos cuenta cómo se sintió cuando la RAE incluyó el término aporofobia en su diccionario. "Fue una verdadera alegría, porque hasta que las cosas no tiene nombre, creemos que no existen". Era importante poner un nombre a una actitud tan inhumana como es la aporofobia para que nos diéramos cuenta de que, efectivamente, eso existe.