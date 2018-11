"Las baterías ya tienen el doble de autonomía que hace cuatro años"

“Yo tengo un coche eléctrico desde hace cuatro años y no tengo problemas con ello y, ahora, las baterías tienen el doble de autonomía que entonces”, dijo Jorge Morales en Ser Consumidor. Y dio algunos consejos de mantenimiento, como no abusar de las cargas rápidas, “mucho mejor las cargas durante la noche en casa”, o no apurarlas, aunque apeló a la garantía de 5 años “y hasta 10 de algunos fabricantes”. Dijo que ahora ya hay coches con autonomías importantes “pero es obvio que hay que plantearse no utilizarlos para viajar, que para eso tenemos trenes, coches de alquiler, etc. Es un cambio de mentalidad”.

Sobre el precio de los coches, dijo “se que no son baratos, pero hay que mirar el precio final por kilómetro recorrido y si nos ahorramos unos 2.000 euros en combustible al año, en 4-5 años hemos amortizado el sobrecoste actual de los coches”, apostilló Morales.

Sobre la falta de electrolineras donde recargar las baterías en los viajes, dijo que se van a comenzar a instalar muchos cargadores rápidos en gasolineras, en parte obligados por el gobierno “que encima van a tener ayudas estatales y las gasolineras ya están viendo la viabilidad”. Muchos estarán ya en 2020.

¿Es más sostenible la producción de energía eléctrica, no subirán los precios por una mayor demanda? “Si se hace bien, no. Apostar fuertemente por las renovables y medioambientales, es mentira que contaminen igual, menos de la mitad”.

Pero, ¿qué pasará si el PSOE, que apoya este cambio radical, sale del Gobierno? “Pues ya sabemos que quienes han gobernado los últimos seis años han rechazado las renovables, no han apoyado el colche eléctrico, lo poco que hicieron es lo obligado por la UE”. Además, hay que tener en cuenta que no es solo una cuestión económica, es también de salud: “cada año mueren en Europa por la contaminación 400.000 personas y en España 30.000”.