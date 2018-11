Enhorabuena para el Barça. Pasa como primero de grupo, que es lo importante, pero no sé si los aficionados estarán tan satisfechos con el juego como con el resultado.

A mí este Barça hace tiempo que dejó de enamorarme como lo había hecho durante años atrás. Luis Enrique desnaturalizó el juego del tiki-taka y fue claramente de más a menos y yo creo que Valverde lo ha rematado, siendo como es un gran entrenador.

Me parece Valverde un entrenador cojonudo, con sentido común. Ojalá hubiese más Ernesto Valverde pero es Messi, Messi y Messi y muy buenos jugadores que lo rodean.

Pero no, a mí este Barça no me enamora pero enhorabuena, pero ni rastro del tiki-taka. A lo mejor por este camino consiguen este año la Champions pero si ya con Luis Enrique se desnaturalizar lo que venía siendo en los últimos años el juego del tiki-taka, de posesión, de toque... con Valverde más aún.