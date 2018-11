Casado sigue elevando el tono

Que Pablo Casado está utilizando la campaña electoral andaluza para su propia campaña es un hecho evidente. Ha participado en actos todos los días, y todos los días en más de uno, buscando un altavoz para situarse no de cara a los comicios andaluces sino para situarse de cara a unas elecciones generales, que parece que llegarán más pronto que tarde.

Y su tono se ha ido elevando a medida que han pasado los días, y hay que decir que no empezó muy abajo. Ante la posibilidad de la entrada de Vox en el Parlamento andaluz, Casado ha optado por robarle el discurso en lugar de rebatirlo con argumentos. Si Vox es anti autonomista, él ya habla de recentralizar competencias, como la educación; si Vox criminaliza a los inmigrantes, él ya habla de no admitir a los que practican la ablación del clítoris, práctica prohibida y perseguda en España donde por ello buscan refugio muchas personas, o matan carneros en casa, aquí en España a los animales nos los comemos vivos, parece.

Y como él anda por Andalucia haciendo campaña para él, claro, su oponente es Pedro Sánchez al que hoy ha llamado, de nuevo, presidente ilegítimo que juró defender España y no lo hace. Y, claro, se necesita un patriota como él que está dispuesto a aplicar el 155 en el primer consejo de ministros que él presida, mintiendo de nuevo sobre el procedimiento, solo el Senado puede aprobarlo. Pero bueno, a él estos matices no le importan. O miente o desconoce la Constitución y no sé qué es peor.

Como tampoco parece importarles Andalucia más allá de usarla como escenario de su lucha por la hegemonia de la derecha. Y luego habla de la anomalía de que el PSOE lleve tanto tiempo gobernando allí.