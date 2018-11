El Gobierno catalán está recibiendo en estos días un baño de realidad. La realidad de una sociedad harta de seguir pagando la factura de una crisis económica que el resto de España está dejando atrás gracias a políticas que pueden, o al menos lo intentan, resarcir a quienes han llevado el peso de los ajustes y los recortes en los diez años largos que han pasado desde el estallido del sistema financiero en gran parte del mundo.

Torra y sus compañeros del viaje a ninguna parte del independentismo están tan ocupados en sus carísimas ensoñaciones que se han olvidado de escuchar las demandas de sectores que atienden los servicios básicos de los ciudadanos de Cataluña. Médicos, bomberos, estudiantes y seguramente muy pronto otros colectivos que dependen del dinero público que desde los tiempos de Artur Mas se ha dedicado a regar al soberanismo político y todas sus terminales sociales, han terminado por estallar de indignación. Y aquí no parece que valga de bálsamo la cortina de humo de las esteladas y la república que nunca existió. Y mucho menos las palabras del vicepresidente de la Generalitat asegurando que no pararán una huelga con promesas que no pueden cumplir. Lo que si han parado es la administración con la gran mentira de una independencia imposible.