¿Nos pueden cobrar por utilizar los probadores si luego compramos en internet?

“Esto hay que solucionarlo: hacemos mediciones, se estudia morfologicamente el pie, etc, luego se van y lo compran por internet. Hay que acabar con esto”. Lo dijo el domingo en Ser Consumidor Jorge González, responsable de una tienda de material de esquí en Burgos, el primer establecimiento que ha impuesto un precio, 30 euros, si después de todas esas operaciones, no te llevas nada.

“No hemos llegado a cobrar nunca, el cliente ya sabe lo que hay, pero no podemos soportar que estén probándose de todo y al final veas que tiran de foto y compran en la red”, dijo González. “Está cerrando mucho comercio por esto. Lo dicen en la cara, se prueban cosas, sacan la talla, el color… y desde la misma tienda ves que ya están haciendo la compra. Nosotros, tiendas de calzado, de ropa…”.

Isabel Cosme, vicepresidenta del CEC, Confederación Española de Comercio, también estuvo en Ser Consumidor y dijo que “no hay una posición unánime sobre esto en el sector, cada uno es libre de aplicar sus políticas, pero creo que lo que pone en valor es nuestra experiencia, el asesoramiento, que tocan las cosas...”. También dijo que el que entren en las tiendas y que se prueben “ayuda a las ventas porque te enamoras de una ropa o de un calzado. Hay que luchar contra este nuevo fenómenos, pero desde nuestra oferta diferenciada de lo que da internet”.

Los usuarios, a los que consultamos, se inclinaban claramente en contra de los “cobros” por utilizar vestuarios, por probarse cosas, y Francisco Ferrer, asesor jurídico de Facua, nos dijo que cobrar por no llevarte nada “va contra la ley del comercio minorista y no hay reciprocidad, es desproporcionado”. Es decir, cobrar por usar probadores, etc tiene mucha pinta de ilegal.