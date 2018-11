El día que Paul McCartney fue el Valtònyc del Reino Unido

Hoy en día Paul McCartney tiene sus fans y sus detractores. Unos lo consideran un recuerdo de la gloria de los Beatles y otros lo ven como alguien que se tendría que haber jubilado a tiempo. Pero en 1972, por increíble que parezca, fue durante unos meses el Valtònyc del Reino Unido.

Paul es nuestro protagonista del día. O mejor dicho, la protagonista del día sería la censura de la BBC. Porqué tal día como hoy, el 30 de noviembre de 1972 censuraron un tema de Wings, el grupo que tenía entonces Paul. El ex beatle fue durante años un grandísimo aficionado al consumo de marihuana, y así lo celebró en el single que le censuró la corporación de radio y televisión británica. La canción se llamaba “Hi, hi, hi”, que puede parecer como un saludo inocente pero también puede ser interpretado como algo parecido a “subidón, subidón, subidón”. La canción también contenía la frase “prepárate para recibir mi pistola corporal”, que según McCartney le vino a la cabeza mientras estaba en modo erótico festivo en España.

Por cierto que ese mismo año a Wings ya le habían censurado otra canción la BBC, en este caso una titulada “Give Ireland back to the Irish”, en la que defendía que los británicos tenían que devolver Irlanda del Norte a los irlandeses. Eso sí, no fue condenado por la justicia de su país ni se vio obligado a huir a Bélgica para no ir a la prisión.

si te has quedado con ganas de más