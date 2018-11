Tebas dimitió de su cargo en UEFA tras una reprimenda de Ceferin

Javier Tebas dimitió el pasado mes de septiembre como miembro de la Comisión Estratégica de la UEFA, un grupo de trabajo importante dentro el máximo organismo del fútbol continental. Está integrado por cuatro federaciones, cuatro clubes de la ECA, cuatro representantes de las ligas europeas, cuatro miembros de FIFPRO y cinco observadores. Tras la renuncia de Tebas, su silla sigue vacía.

Esta información que conocíamos en el mes de Septiembre adquiere más relevancia ahora después de la noticia destapada por Sique Rodríguez en el programa Què t’hi jugues de Ser Catalunya. En la reunión de la PSFC de agosto en Mónaco, Javier Tebas mantuvo una acalorada discusión con Nasser Al-Khelaifi, llamándole “tramposo” en presencia de varios testigos. Cuentan que el tono utilizado por Tebas fue muy duro, perdiendo los papeles en alguna ocasión, algo que no gustó al resto de miembros de la comisión. Al-Khelaifi le respondió que si no tenía pruebas para llevarle ante un juez, guardara silencio.

La imagen de Tebas quedó muy tocada ante Alexander Ceferín. El presidente de UEFA le dijo en nombre de los presentes que todos estaban allí para construir, no para dinamitar las reuniones, y que su comportamiento no era el más apropiado. Tebas, al ver que no tenía apoyos entre los miembros de la comisión y sentirse solo, no tuvo más remedio que enviar su carta de dimisión, a la cual ha tenido acceso a la Cadena Ser.