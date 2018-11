Miren Iza (Tulsa): "Los grupos de mujeres reciben mucho foco a corto plazo y enseguida se agota"

"Elegí el nombre de 'Centauros' porque me servía para mezclar muchas cosas diferentes", repasa el concepto de su último disco la cantautora Miren Iza, más conocida como Tulsa. El listón quedó alto en 2015 con 'La calma chicha' pero este nuevo trabajo atraviesa esa idea bastarda y de impureza que le sirve a Miren para "mezclar muchas cosas a la vez en lo musical y en las propias letras".

Con la excusa de que el pasado 17 de noviembre 'Centauros' celebró su primer cumpleaños y el sábado 1 de diciembre lo expone en un concierto en la Sala Changó, aprovechamos en Fuego y Chinchetas para del actual estado del panorama nacional indie, el papel de la mujer en la música y sobre sus refugios musicales y laborales.

Hace un año de la publicación de 'Centauros', ¿ha cambiado tu percepción de este disco desde que nación hasta hoy?

No ha pasado tiempo suficiente aún, los discos hay que todavía reposarlos un poco más. Es ahora cuando estoy perdonando los primeros discos (risas). Sigo pensando que es muy buen disco, intento hacer un análisis subjetivo y me parece que está a muy buen nivel de letras, de música, de arreglos…tiene sus rugosidades, no es muy amable de primeras, entonces sí que creo que requiere un poquito más de tiempo del que a lo mejor se le ha dado. Creo que ha pasado un poquito desapercibido porque también salen muchísimas cosas a la vez. Si no es muy novedoso o no es un grupo nuevo que llame la atención es difícil conseguir que incluso los críticos se sienten a escucharlos las veces que es necesario. Parece que a veces hay que llamar la atención de otra manera y, desde luego, es un juego al que no quiero jugar.

Surgen nuevos grupos que incluso captan más atención que bandas que llevan muchísimos años, ¿esto no es un poco perjudicial para vosotros?

En cualquier caso es muy buena noticia que existan los grupos, es verdad que cuando más salen es más difícil que se fijen en ti pero eso no me importan, pero en general me parece un síntoma de buena salud. Lo interesante sería que esos grupos que lo petan continúen, que no sea como una cosa muy del momento que parece que son los tiempos en los que estamos ahora. Todo es como muy autolimitado a veces. Yo voy un poco en esa línea continuista, me da igual un poco lo que pasa a mi alrededor, voy a seguir. En su momento tuve dudas de qué tipo de cosas iban a pasar conmigo, ahora ya creo que voy a seguir pase lo que pase y haya lo que haya alrededor. Me parece divertido hacer estas reflexiones pero creo que es síntoma de buena salud. Son grupos de verdad, aunque saquen un disco o dos, ellos son un grupo de rock, hacen sus canciones, sus giras… eso mueve a la gente y hace que la música esté más presente en la sociedad y eso es bueno.

Miren Iza presenta 'Centauros' en la Sala Changó (Madrid) este 1 de diciembre / Intromúsica

¿Existe ese fantasma de dejarlo todo?

Muchas veces. Lo racional es dejarlo. El instinto de autoconservación muchas veces aparece ahí y dice: “pero bueno tanto esfuerzo, esa energía que estás invirtiendo, este agotamiento, ¿no crees que es más racional dejarlo?”. Pero al final, siempre hay esa otra pulsión, que no sabes muy bien de donde viene, que es un poco kamikaze y que en mi está muy desarrollada. Sé que es más difícil mantener la idea de grupo porque hay más disidencias. Mantener la propia vida del grupo es difícil a pesar de que muchos grupos, bandas que no son solistas, se han mantenido 20 años y ahora lo estamos viendo: La Habitación Roja, Sidonie…

Vetusta Morla, Lori Meyers... pero estos son grupos que están en la cumbre del indie nacional

Les ha ido mejor. Siendo grupo hay muchos tramos duros diferentes. Es verdad que cuando te va bien es más fácil que la gente haga ciertas concesiones para mantener el grupo unido. Si encima de las disidencias añades que hay muchísima precariedad, mucho esfuerzo y poca recompensa ya te digo que a veces lo racional es dejarlo. Te agobias, voy a pensar ser feliz de otra manera.

En tu vida laboral te dedicas a la psiquiatría, ¿qué bueno te llevas de tu trabajo a la música y viceversa?

Lo más superficial y lo más claro es que los dos son como un refugio mutuo. Si pudiera dejar mi trabajo o si me viera en esa tesitura en realidad me parece muy privilegiada mi posición porque puedo decir "no" a muchas cosas sin plantearme qué consecuencias va a haber. Como para mi la música es una especie de santuario y vengo como de una especie de tradición un poco 'punk' y resistente -no tengo dinero de familia-, entonces tengo la necesidad de tener un trabajo que me permita poder elegir que cosas hacer y que no. Si lo petas mucho eres muy libre pero si lo petas a medias creo que hay muchos sinsabores, cosas por las que hay que pasar que no estoy dispuesta. A veces es muy complicado compaginarlo porque hay mucha fricción de horarios y cansancio pero por otro lado me da mucha libertada, a priori puede parecer que es lo contrario pero en el fondo lo que me mantiene en esa situación es eso. Esa dualidad centaura.

En el concierto de este sábado 1 de diciembre apareces junto a Ricardo Vicente

Es del sello, somos amigos y es un cartel bonito. Me gusta rodearme de gente que me guste. Todo acompaña porque está en el sello Intromúsica... en realidad está en el sello porque estoy yo, yo estoy porque está Betacam y los Rusos Blancos. Todo se relaciona. El sello como un espacio familiar.

¿Qué propones para este concierto de la Sala Changó?

Como ya hicimos conciertos más encaminados a 'Centauros', lo que vamos a hacer es recuperar cosas antiguas, más antiguas. Vamos a tocar 'Centauros' obviamente porque todavía el disco tiene vida, pero a mí me gusta ir recuperando cosas, cómo se resignifican las canciones y con músicos que no estaban en aquella época. Eso nos divierte y habrá de todo. Quiero darle un poco el sentido de ceremonia y me gusta vernos otra vez las caras que llevamos ya un tiempo sin tocar todos juntos. Hacer un poco clausura del disco. Los ritos son muy importantes y esto es un gran día para eso.

¿Cómo te ves a lo largo de los años?

Del grupo realmente no puedo hacerlo porque soy yo y los demás vienen y van. Lo que veo es que voy haciendo oficio. A la hora de recuperar un poco más esas viejas canciones he estado escuchando los discos, que nunca jamás los oigo, pero los he escuchado con más cariño y me gusta pensar que estoy como cogiendo herramientas de oficio. Por un lado he conseguido encontrar como una especie de sitio cómodo desde donde escribir y me gusta pensar que siempre voy a encontrar algo más que decir. A lo mejor ocurre que no y entonces dejaré de hacer discos. Optimistamente, veo que, sin que parezca una pedantería, siento que en el momento que no tenga cosas que decir voy a ser capaz de parar y no arrepentirme. Me parece que en mis discos no hay una repetición de una formula que se ha encontrado, sino que me gusta pensar que hay una búsqueda en los discos.

¿Cómo te sientes cuando vuelves a resituarte de nuevo?

De cara a este concierto he hecho un ejercicio para ver dónde estamos, quiénes somos y qué fuimos entonces. Si que vuelves a eso pero muy de puntillas porque da “cosica”.

¿A qué te refieres con que da "cosica"?

Lo mío es un poco extremo, no leo nada, no oigo podcast, no leo entrevistas, críticas. Nada. Yo lo hago y me disocio y es como si no lo hubiese hecho. Es un poco fuerte a lo mejor.

¿Te sirve de escudo para obviar las cosas malas que dicen de ti pese a sacrificar las críticas positivas?

Esa es la idea pero últimamente estoy pensando que es algo demasiado inconsciente. No esta mal de vez en cuando hacer un ejercicio reflexivo y saber qué estas haciendo. A veces es como si fuese el primer disco cada vez y no es así. Tu tienes ahí unos discos, hay una historia… No me parece agradable volver a una entrevista a la que he dado, si lo hiciera lo haría por una especie de experimentación.

Hay una canción de este disco que me flipa... es "Venda vendita venda"

Tiene doble significado y es el desencanto en la vertiente tanto amorosa como política. Pensaba en Pablo Iglesias cuando lo escribí, es algo que no había contado antes. Estaba pensando en la gente que por una tontería hay un linchamiento en Twitter. Quería rescatar a esas personas que se sentían en la mitad del linchamiento.

Y aprovechando el título de la canción... ¿crees que hay una venda en la música respecto a los grupos femeninos?

Hay un sesgo que ni siquiera muchas veces nosotras éramos conscientes antes y ahora es verdad que hay una especie de retirada de venda de todos. Los programadores están tomando más consciencia de que eso ocurría, algunos eran conscientes y otros creo sinceramente que no lo eran. Había siempre una tendencia de manera natural de elegir esos grupos. Ahora lo que hay que seguir corrigiendo es el horario en el que se ponen las cosas porque sigue siendo territorio mayoritariamente masculino. A nosotras nos ponen o abriendo o en fechas que tal. Y esto es una sospecha, no puedo decir que sea una cosa segura, pero también es un tema de cachés. La defensa es muy fácil, ¿no?, si tú generas tanto… Me parece muy sano lo que ahora está ocurriendo, la cuestión, que la gente se cuestione si esto lo están haciendo por una cosa o por la otra, si es justo o no es justo. Con eso yo me doy con un canto en los dientes de momento, si luego se va corrigiendo poco a poco pues genial.

¿Personalmente has sufrido algún tipo de discriminación en ese sentido?

Es muy difícil decir "me han discriminado aquí", es una cosa muy sutil y que es a lo largo del tiempo. Lo que pasa con los grupos de mujeres es que a corto plazo reciben mucho foco y luego enseguida se agota.

Miren Iza, líder y vocalista de Tulsa / Intromúsica

Zahara, La Bien Querida, Anni B Sweet... son las bandas que sobresalen

Zahara es una persona que igual está en un foco diferente. Estoy hablando quizá de lo que a nosotros nos pasó con Electrobikinis -su antiguo grupo-. Enseguida nos decían, "es que estáis ahí porque sois mujeres" o "estáis en tal sitio porque sois mujeres". Pues a lo mejor sí pero luego nos cuesta más mantenernos al nivel que están otros grupos de hombres. Todo esto son teorías, son ideas que yo voy teniendo. Pero creo que sí, que el foco inicial es muy fácil porque es la novedad, como hay pocas mujeres pues enseguida se capta la atención, pero luego mantenerlo…

¿Y los Grammys? En 2007 estuviste nominada pero casi no tuvo repercusión. Ahora todo el mundo conoce que Vetusta Morla estuvo nominado este año.

Es muy interesante esto y hay muchas formas de verlo. Tiendo a pensar que la primera que lo vio como algo muy anecdótico y sin importancia fui yo, entonces creo que eso es lo primordial. Si a lo mejor le hubiese dado mucha importancia o a lo mejor hubiera ido allí, habría habido más eco en la prensa. Me lo tomé como algo gracioso y un poco ajeno a mi persona. Como un accidente, que en realidad creo que es lo que fue. Un accidente muy gracioso.

Pero esto te da caché

Es gracioso que esté en el currículum, "nominada a los Grammy Latinos". Pero no era algo coherente con lo que yo iba haciendo o lo que he ido haciendo después. Un poco al hilo de lo que te he dicho anteriormente no era una cosa a la que aspiráramos en ningún momento. La repercusión que eso tenga, depende mucho de cómo se lo tome la persona. A lo mejor, si Vetusta Morla no hubieran ido este año no habría pasado nada. Luego está el tema de cómo se comunican ahora las cosas que es muy diferente a cómo se comunicaban antes. Ahora estás en todas las redes, el acontecimiento lo generas tu o lo anulas tu. Yo creo que lo anulé un poco y ahora esta gente no lo está anulando que me parece muy bien lo que pasa que yo sigo sin estar ahí. Me da exactamente igual. Me sirve tenerlo así porque es un poco refugio de lo que yo creo que es el mercado. Un mercado que me parece feo muchas veces, muchas de las cosas que tiene me parecen que están un poco exentas de poesía. Los escenarios más grandes, las alfombras más rojas, a veces están un poco deshumanizadas. Yo intento ir por otro lado.

El rito final de 'Centauros' está al llegar aunque Miren nos adelanta que está trabajando ya en otro disco. Sin desvelar nada, la cantautora asegura que es su "forma de estar en el mundo" aunque admite que tras una publicación sí que necesita un periodo de desintoxicación. "Después de eso ya empiezan a venir las cosas. Ojalá ocurra siempre".