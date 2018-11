Susana Díaz: "Somos el dique de contención de la derecha"

Susana Díaz ha sacado pecho de lo conseguido por los socialistas en esta legislatura y cree que tras las críticas a la situación de Andalucía se esconden intereses políticos. “He trabajado tanto esta legislatura que el programa se nos ha quedado chico”, ha asegurado la presidenta Andaluza, que cree que los andaluces volverán a confiar en el partido y ha reivindicado los derechos recuperados por los socialistas en estos años, también desde Moncloa.

Díaz ha hecho balance de su tiempo como presidenta de la Junta. “Decían que iba a ser una legislatura imposible y ha sido mejor de lo que se podía esperar. Estamos mejor que hace cinco años, con menos desempleo y recuperando derechos. Estudiar es más barato, se han ampliado becas y servicios, hay libros de texto gratis, hemos pasado de una crisis durísima a un cambio de ciclo, uno muy sustancial para las familias”, ha asegurado la líder de los socialistas andaluces.

Para seguir creciendo, Díaz apuesta por ir a por la victoria y ha pedido a los demás partidos que no bloqueen al PSOE tras las elecciones. “Quiero un gobierno en socialista en solitario para que sigamos recuperando derechos y creando riqueza”. Díaz también ha lamentado el giro de Ciudadanos. “Cuando veo a Marín le digo eso de quién te ha visto quién te ve”, ha bromeado Díaz, que asegura que confía en la voz de los andaluces para ejercer de dique de contención a la derecha.

Susana Díaz / CADENA SER

Sobre la posible entrada de VOX en el parlamento andaluz, Díaz entiende que es un proceso general que se ha dado en toda Europa y que las cosas llegan primero a Andalucía. “Aquí fue donde primero obtuvieron representación Podemos y Ciudadanos”, ha recordado. Pero para Díaz, VOX es diferente y acusa a los partidos de la derecha conservadora de haber “blanqueado” y “quitado los complejos” a la extrema derecha. “Los referentes europeos del PP y de Cs no negocian con la extrema derecha en Francia y Alemania y aquí han dicho sin pudor que recibirían sus votos sin problemas”.

Elecciones en clave nacional

La presencia constante en Andalucía de los líderes nacionales ha sido constante en las últimas semanas. “Tengo la sensación de haberme enfrentado a Rivera y Casado, a mis rivales le he visto poco”, ha asegurado Díaz, que ha agradecido a Pedro Sánchez su apoyo y todo lo que ha hecho y conseguido por Andalucía en tan poco tiempo. Pero Díaz no se ha querido pronunciar sobre si debería gobernar sin presupuestos. “No me corresponde a mí decirle lo que debe hacer”, ha apuntado. “Yo estaré para arrimar el hombro”, ha añadido.