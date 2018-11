El Real Madrid y el Valencia se enfrentan este sábado en el Santiago Bernabéu en el partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Liga Santander. Santi Cañizares y Rafa Alkorta han estado en el Sanedrín de el Larguero analizando como llegan ambos conjuntos al encuentro.

Cañizares: "El Valencia está empezando a coger esos mecanismos de buen equipo a nivel táctico que se encuentran en los equipos de Marcelino. El Madrid llega sensible, pero puede hacer un buen partido. No sabría decir qué partido vamos a ver, pero estoy convencido de que van a hacer un buen equipo.

"El Madrid viene de perder en Eibar y de ganar en Roma. Lleva sin jugar para ser campeón desde principio de temporada. El Valencia en este sentido es mas previsible. empezó jugando mal y sigue jugando mal. No tienen rendimiento colectivo ni individual pero parecen asentados en ciertos aspectos".

Alkorta: "El Madrid juega en casa y podría ser un punto de inflexión para ellos gnar al Valencia en casa. Que va a ser difícil está claro. Cuanto mas tiempo juegue el valencia en campo del Madrid más fácil lo va a tener. El Valencia es un equipo respetado, mañana vamos a ver al Madrid con las orejas en punta desde el minuto uno".

Sobre Isco

Cañizares: "Entiendo que Solari entiende que no pasa nada con Isco. Es un jugador que a cualquier entrenador le gustaría que fuera progresando. A cualquiera le gustaría jugar con él. Deportivamente no tiene ninguna explicación. No puede ser que al Madrid no le guste Isco. El que sale perdiendo es el Real Madrid".

Alkorta: "A mi me chirría lo del otro día de Roma. Dejar a un jugador como Isco fuera de la convocatoria me pilla de sorpresa. Un entrenador tiene que tomar decisiones y Solari entiende que no es lo mejor para el equipo".