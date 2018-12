Una nueva oportunidad para Argentina

El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores aún no se ha jugado y todo apunta a que el encuentro podría celebrarse el domingo 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu. el partido, que enfrenta al Boca Juniors y al River Plate, se celebrará fuera de Argentina debido a los incidentes ocurridos en el país con motivo de la final, que ha generado una expectación mundial.

El director de El Larguero Yago de Vega ha opinado de los sucesos ocurridos, que han provocado que el partido tenga que jugarse fuera de su país natal. "Ha perdido en mucho valor esta final, yo si fuese la CONMEBOL la suspendía y se quedaba vacante, como señal de dar una lección y que esto no puede pasar y que hay que dar importancia a lo que hay que dar importancia por encima del fútbol es´ta la seguridad a que le tiren una piedra o le echen gas pimienta", ha dicho.

El presentador ha seguido con su argumentación, y ha hablado sobre las manifestaciones relacionadas con la final. "Me habría gustado una manifestación de los aficionados del River para echar a los violentos del fútbol, no para que el partido se juegue en el Monumental", ha dicho Yago de Vega.

"Me gustaría que esos mismos que se van a a manifestar saliesen a la calle y dijesen 'no queremos a estos indeseables que nos hacen que no vayamos seguros a los estadios y que nos hacen por su culpa que ahora esta final que era histórica y algo precioso para Argentina se convierta en algo negativo que se va a recordar de por vida y en una vergüenza nacional para Argentina'", sigue diciendo el presentador.

"Se están manifestando diciendo 'nos robaron la final', pero sois vosotros los que os la habéis robado a vosotros mismos, os habéis quitado el derecho a estar en una final porque no os habéis sabido comportar y habéis perdido una grandísima oportunidad de salir a la calle a decir 'vosotros, cabestros, no os queremos en el mundo del fútbol, no te quiero a mi lado animando a mi equipo porque no nos representas'", añade.

"Escucho a Maradona y al técnico de Huracán y me da muchísima vergüenza porque en vez de salir diciendo que la imagen que ha dado nuestro país es lamentable y hay que comentarlo y no se va a volver a repetir. en vez de eso dicen que les han robado el fútbol y les han robado la final. No perdone, después de la imagen del otro día bastante que os dejan jugar la final teniendo en cuenta lo que se ha visto", argumenta

Yago de Vega concluye con su opinión sobre el tema. "Me parece lamentable que no hayan salido en el mismo día criticando que esto no puede volver a pasar que no es normal, que no puede ser que sea algo habitual que la gente no puede pegarse en el mismo del fútbol, es un problema de la sociedad no del fútbol".