Mikel San José: "El partido contra el Huesca y ganar tiene que ser un punto de inflexión"

"Cambiar la dinámica". Ese ha sido el mensaje que Mikel San José ha querido dejar en su entrevista para El Larguero. El centrocampista del Athletic, como el vestuario, sabe que no están donde quieren, pero que el partido del pasado miércoles contra el Huesca en Copa (4-0) puede ser lo que demuestre que "el equipo sabe, quiere y puede".

“El partido contra el Huesca y ganar tiene que ser un punto de inflexión, para coger confianza individual y colectivamente y ver que hemos dejado atrás esa mala racha”.

Una de las cosas que también ha querido dejar claro es todo el equipo tiene que estar "unido", destacando que pese a todo, el ambiente "es increíble" dentro del vestuario, recordando que ha habido momentos peores: “La temporada de la Champions hicimos solo en la primera vuelta 19 puntos. Aún hay margen para mejorarlo”.

Sobre las dudas del nuevo técnico esta temporada en San Mamés, San José mantiene lo que han dicho otros jugadores rojiblancos: “El proyecto de Berizzo caló desde el segundo uno. Lo único que nos está faltando son victorias”.

La afición

“La gente tiene todo el derecho a exigirnos. Tenemos una afición que nunca nos va a abandonar y nos va a ayudar a sacar puntos. Siempre se lo agradeceremos”.

Los partidos en lunes

“A mí no me gusta. En otros países no se recibe con agrado. Los responsables sabrán que no agrada a nadie, pero parece que les da igual”.

La renovación de Muniain

“No lo esperábamos nadie. Es un gesto de fidelidad de querer quedarse aquí para siempre. Es algo importante para el aficionado, tener una buena noticia dentro de toda esta dinámica”.

Una nota para Urrutia

“Una muy alta. Deportivamente el equipo ha funcionado muy bien y económicamente también ha hecho las cosas muy bien. Me he sentido muy representado por él y su junta”.