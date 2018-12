Brais Méndez sobre Aspas: "Estamos hablando del mejor delantero del momento"

Brais Méndez, centrocampista del Celta de Vigo, ha sido una pieza importante para ganar al Huesca (2-0) en Balaídos. El español califica el resultado como "una victoria necesaria". El otro gran protagonista ha sido Iago Aspas, autor de los dos goles de los gallegos. Sobre él, el de 21 años no duda en describirle como "el mejor delantero del momento".

“Tengo buena relación con él y se nota, hay feeling y eso se transmite. Estamos hablando del mejor delantero del momento. Tengo el beneficio de poder entrenar con él todos los días y aprender cosas”, afirmó el titular indiscutible en esa banda derecha del Celta esta temporada.

Sobre su estado de forma, no se ha contado en mostrar toda su alegría por lo que está jugando en lo que es su segunda temporada en Primera División: “Estoy muy contento. Iba a ser una temporada complicada porque el club ha hecho fichajes, se ha hecho una plantilla muy competitiva y poder contar con tantos minutos y estar rindiendo a este nivel me da confianza, moral y mucha alegría. La temporada pasada era la del debut y estabas más tímido. Ahora te atreves a hacer más cosas”

Ese nivel le valió la llamada de Luis Enrique para la Selección en su última lista, en lo que describe como: “Un orgullo tremendo. El sueño desde pequeñito poder representar a tu país y poder hacerlo en la absoluta”.

Su temporada puede estar llamando la atención de muchos clubes que pueden fijarse en él e intentar acometer su fichaje: “No es un tema que lo tenga que hablar yo. Yo realmente no tengo mucho que decir, es cosa de club. Siempre he dicho que esta es mi casa. Ya se verá qué pasa en un futuro. No me beneficiaría mirar a largo ni medio plazo”.

Sobre la meta de este Celta, ha preferido no mojarse tras un inicio "irregular" y dice querer llegar lo más alto que puedan y el objetivo (si es Europa o no) "ya se verá".