Combatir la homotransfobia

Quizás este mes de noviembre han visto a muchos hombres con bigote, a pesar de no haberlo llevado antes. El movimiento se llama Movember, la contracción de las palabras moutache y november. Todo comenzó en el año 2004 cuando un grupo de amigos australianos dejaron crecer sus bigote para apoyar a un amigo enfermo de cáncer de próstata. Querían visibilizar la importancia de los exámenes urológicos y prostáticos y poco a poco fueron extendiendo sus bigotes por todo el planeta. 22 países, entre ellos España se sumaron a la inicativa que cada año es más fuerte. Y que, por ejemplo, cada vez arrastra a más personas, teniendo especial tirón entre los jugadores de rugby.

No me extraña ni un poquito que haya sido en el rugby donde más mostachos se hayan visto este mes de noviembre. Y digo que no me extraña porque son los primeros en hacer una melé con la que enfrentarse a los atacantes. Gareth Thomas era el capitán de la selección galesa de rugby y salió del armario cuando aún estaba en activo. El caso es que hace un par de semanas, Thomas recibió una agresión por homosexual y...

Para que vean cómo se las gastan en el rugby, los jugadores de la selección galesa y la neozelandesa, los famosísimos All Blacks jugaron el partido que los enfrentaba, ambos equipos, con los cordones arcoirirs en apoyo a su compañero y en repulsa contra la homotransfobia. Algo, que en el fútbol, solo han hecho los jugadores del Rayo Vallecano.

El caso es que ya estamos en el uno de diciembre. El día mundial de la lucha contra el SIDA. Cada uno de diciembre, millones de lazos rojos florecen en nuestras vidas. Cada vez que pasamos por una plaza con uno de estos lazos, no queda otra que recordar los casi 40 millones de personas que viven con el VIH, de los que solo la mitad tiene acceso a la terapia que mejora sus vidas. Desde los inicios de la pandemia más de 77 millones de personas han contraído la infección y más de 35 millones han muerto. Así que el 1 de diciembre, como mínimo, debería servir para concienciarnos de lo importante que es que sepamos de verdad lo que es el VIH para pelearlo todos juntos.

