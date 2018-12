La selección española de baloncesto se ha clasificado este domingo para el Mundial de China de 2019, después de superar a Ucrania por 72 a 68. Finalizado el partido, Sergio Scariolo ha pasado por los micrófonos de Carrusel Deportivo: “Hemos jugado contra un equipo con bastante superioridad física en casi todos puestos. En Turquia salió cruz y aquí nos ha salido la cara”.

Lo han conseguido con un rebote defensivo clave después de que el triple de Ucrania impactara el aro cuando el marcador pintaba 70-68: “Hemos defendido muy bien la última jugada, hemos dejado tirar al que queríamos ese triple y hemos conseguido coger el rebote con Nacho Llovet y asegurar con tiros libres”.

“Coloco este reto muy arriba porque no ha sido fácil, todos los jugadores han conseguido ir acoplándose y hemos conseguido asegurar las victorias en casa”, ha asegurado el seleccionador. Respecto a los jugadores que elegirá para el Mundial ha afirmado: “Partirán todos de cero, no se me pide hacer favores sino intentar conseguir una medalla”.

Por último, cuestionado por la duda entre Mirotic e Ibaka por el puesto, Scariolo ha sido claro: “Ninguno está por delante. Mirotic es un cuatro e Ibaka un cinco, con gran rendimiento. A final de temporada veremos si necesitamos más un cuatro o un cinco”.