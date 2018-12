La decimocuarta jornada de la Liga Santander ha tenido resultados dispares para los equipos grandes. El Real Madrid se impuso al Valencia y el Barça hizo lo propio ante el Villarreal, ambos equipos con idéntico resultado (2-0). Por otro lado, el Atlético de Madrid no pasó del empate en el campo del Girona. Todo esto y mucho más analizado en El Sanedrín de este último tramo de Carrusel Deportivo.

La victoria del Barça

Jordi Martí: "Dejar la portería a cero tras once partidos encajando está bien. Dembélé está creciendo y Coutinho bajando. el mensaje que lanza a Aleñá a Valverde es claro. Le está diciendo que cuente con él".

Marcos López: "En tiempos de crisis, cuando miras a la casa, es lo mejor" "Coutinho ya tiene experiencia en Europa, y jugaba mejor en su inicio de etapa en el Barça que ahora"

Antonio Romero: "Coutinho está demostrando que es mucho más fácil ser una estrella en la Premier que en un gran equipo como el Barça". "El Barça ha dejado de jugar bien al fútbol"

Álvaro Benito: "Démbélé es un jugador con buenas cualidades, pero que no ve ciertas situaciones en el campo"

El 2-0 del Madrid al Valencia

Antonio Romero: "Carvajal es indispensable. Te da lo mismo que Marcelo en ataque y tiene menos lagunas en defensa". "El triunfo del Real Madrid fue justo, fue la mejor versión del equipo desde que llegó Solari".

"Asensio ha tenido la confianza del Madrid y del entrenador junto con la oportunidad de que Bale no estaba a su nivel. No ha aprovechado su oportunidad". "Lucas Vázquez hace lo contrario que Asensio y que Isco, no se queja y está aprovechando los frutos de su trabajo"

Martín Talavera: "Por poner a Bale hay otros jugadores que se están quedando por el camino. Hay aficionados del Real Madrid que piden otros futbolistas, y además Bale no aporta absolutamente nada"

Álvaro Benito: "Bale tiene que jugar, ningún jugador del banquillo tiene fuerza para sustituirle. Al Madrid le cuesta hacer gol, y Bale es de los pocos tiene el gol en la cabeza. Si no juega él, ¿a quién pones? Cualquier entrenador que llegue al Real Madrid le tiene que poner".

Sobre el Balón de Oro

Antonio Romero: "Creo que lo tiene que ganar Modric, pero si lo ganara Griezmann me parecería justo".

Martín Talavera: "Los números de Griezmann e incluso de Varane están por encima de Modric. No puede ser que unos años valgan unos parámetros y otros años otros".