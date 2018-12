Diego Costa se operará esta semana de su pie derecho, tal y como ha contado Manu Carreño en el último tramo de Carrusel Deportivo. Así lo han decidido club y jugador después del partido contra el Girona, durante el que el jugador mostró ostensibles y repetidos gestos de dolor.

La idea inicial preferida por el 'Cholo' Simeone era que el de Lagarto no pasase por el quirófano por el momento, pero el '9' no ha podido dejar atrás las molestias y no le queda otra opción. El propio Simeone reconocía lo evidente tras el empate en Montilivi: "No está bien, pero se dejó el alma".

Así, estará de baja alrededor de dos meses. El objetivo es que esté disponible para los octavos de final de la Champions e incluso para el derbi madrileño que tendrá lugar la segunda semana de febrero.