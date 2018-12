Creo que el responsable de que Isco no juegue es Isco. Que una vez era Zidane. Ahora es Solari y antes hubo otros.

Ahora juega menos que nunca pero me da la impresión de que Isco se pierde entre contestar a tal periodista, entre lo de si está gordo o no está gordo, entre si le ha contestado a Solari o no en lugar de centrarse en lo que debería centrarse.

Porque si se centra en el juego y sólo en eso es un futbolista indiscutible para cualquier jugador. Pero por unas o por otras al final está mucho más cuestionado de lo que parece. Con un entrenador o con otro.

Vamos a ver cómo reacciona Isco pero tiene una oportunidad buenísima de demostrar que Solari está equivocado. Vamos a ver si lo consigue o no.