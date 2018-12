Luka Modric ha atendido a El Larguero desde París tras proclamarse vencedor del Balón de Oro 2018, algo que ha conseguido tras una espectacular temporada tanto en el Real Madrid como con la selección croata, imponiéndose además en las votaciones a su ex compañero Cristiano Ronaldo y al jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann.

El jugador balcánico se ha mostrado exultante tras conseguir el galardón. "Cada trofeo es importante y bonito. Yo disfrutado más de los títulos colectivos, pero cuando ganas algo así te sientes orgulloso", afirma.

El futbolista ha hablado también sobre el fin de la hegemonía Messi-Cristiano, que no ganarán el premio tras una década ganándolo ininterrumpidamente. "Antes hablaban de Kaká por ser el último en lograrlo y ahora hablarán de mí. Estoy muy contento de haberlo ganado", ha dicho.

Sobre la ausencia de Messi y Cristiano

El jugador también ha comentado la ausencia de Messi y Cristiano, muy comentada en la gala. "No estoy aquí para decidir quién tiene que venir y quién no. Me hubiera gustado que hubieran venido, pero no han estado y ya está", ha comentado, revelando además a quién hubier votado si hubiera podido: "Varane, Cristiano y Griezmann, por ese orden".

"No sólo estoy aquí por el trabajo de este año, es por toda mi trayectoria y mi carrera. Me alegro del haber recibido el reconocimiento", ha añadido.

Además, Modric ha afirmado que se ve muchos más años de blanco y ha comentado la emoción de la gente que le rodea. "Me veo muchos más años en el Real Madrid, es emocionante haber visto esta noche a la gente que me ha apoyado en todo momento", ha dicho, saludando además a todos los aficionados del Real Madrid.