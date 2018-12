Florentino Pérez: "Hay una bonita historia de amor entre el Balón de Oro y el Real Madrid"

El presidente del Real Madrid ha atendido a El Larguero desde París tras la gala del Balón de Oro, cuyo ganador ha sido el jugador Luka Modric, jugador del equipo blanco y que consigue el primer premio de su carrera.

El directivo ha opinado sobre el premio. "No sé los ganadores que ha tenido el Madrid desde que soy presidente, sé los totales, que son quince. Es una bonita historia de amor entre el Balón de Oro y el Real Madrid".

Sobre la ausencia de Cristiano y Messi, Florentino le ha quitado hierro al asunto. "Si Cristiano no ha venido es porque no habrá podido. Tampoco ha habido muchos de la selección francesa. Si no son premiados, hay muchos que no pueden venir".

"Dentro del campo, ha sido el mejor sin duda, pero fuera del campo tiene todos los valores del deporte y del fútbol". "Ojalá esté mucho tiempo en el Madrid", ha añadido, sobre el jugador croata.

El presidente ha acabado sin querer hablar de Solari. "Estoy contento con Solari, pero hoy toca hablar de Modric"