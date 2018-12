Una izquierda incapaz de hacer autocrítica

Imagino que a esta hora ya conocen perfectamente los resultados de las elecciones en Andalucía, con el vuelco histórico que puede suponer si los pactos acaban por unir a la derecha y a la ultraderecha. 36 años de socialismo pueden acabar con la salida de Susana Díaz de la Junta de Andalucía, ella que, en un momento, pareció que lo iba a ser todo y que puede acabar siendo quien finiquite cuatro décadas de hegemonía del socialismo andaluz. A partir de aquí unas cuantas anotaciones fruto de una noche de sorpresa y de un día de digestión pesada.

- La capacidad de la izquierda de este país para hacer autocrítica es inexistente. Susana Díaz ha obtenido los peores resultados de la historia del PSOE en Andalucía y Teresa Rodriguez está al frente de la formación, Adelante Andalucía, que más porcentaje de voto ha perdido. Su respuesta es que hay que hacer todo lo posible para evitar el protagonismo de Vox, cuando han sido incapaces de frenarle en las urnas. Por eso ya hay movimientos en los dos partidos. En el PSOE, la dirección le muestra la puerta de salida a Susana Díaz, en Podemos, los anticapitalistas piden a Pablo Iglesias que suspenda las primarias y cambie de estrategia.

- Hablar de un pacto de la derecha para desbancar al PSOE es blanquear a la ultraderecha. Sería más correcto hablar de un pacto de la derecha y la ultraderecha. Y quien más contribuye al blanqueamiento es el PP que no tiene problema en pactar con Vox, al que se refiere como el partido de Ortega Lara. Aunque, claro, tampoco está muy lejos de la nueva dirección popular que bebe de las esencias del Aznarismo y el Aguirrismo.

- Se extiende la idea de que solo suman la derecha y la ultraderecha, falso. PSOE, PP y C's también suman. Una posibilidad que Ciudadanos no descarta explorar aunque, claro, siempre que Susana Díaz no gobierne. No sé si Ferraz le puede llegar a pedir este sacrificio.

- El próximo CIS de Tezanos lo leeremos con la credibilidad que le da no haber acertado ni una en el CIS de Andalucía.

- A todos aquellos que se escandalizan por la irrupción de VOX y no fueron a votar también deberían hacer autocrítica, la abstención fue casi del 42 por ciento. Esta tarde ha habido una manifestación en varias ciudades andaluzas en protesta por la entrada de la ultraderecha en el Parlamento, había una manera de pararles en forma de voto.

- Cualquier calendario electoral se presenta complicado para Pedro Sánchez. ¿Cuál es el mejor momento para convocar elecciones generales? Vaya pregunta.