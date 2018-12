La culpa ajena

Ojalá dentro de diez años no tengamos ni puñetera idea de qué estábamos haciendo el 3 de diciembre de 2018. Pero hoy concretamente sí lo sabemos. Y éste es un país interrogándose a sí mismo, que es algo que a España se le da fatal porque asumimos mejor el delito que la culpa. La culpa es traumática. Y hoy este país ha amanecido buscándola y repartiéndola, pero sin nadie que diga: oiga, creo que lo he hecho mal. Susana Díaz: "oiga, la corrupción y la parálisis de mi gobierno ha puesto un granito de arena". Pablo Casado: "oiga, es que les he plagiado parte de su agenda y mis votantes han ido a buscar el original". Los medios: "oigan, es que nos han dado mucha audiencia y hemos tirado de ellos todo lo que hemos podido". Entre todos hemos subido a Vox al escenario y lo que ha hecho Vox es coger el micrófono y llenar el estadio.

Porque el problema no es que la extrema derecha decida, el problema es la naturalidad con que se asume que lo hará. Nadie ha dudado. Nadie ha considerado: oigan estos señores no son homologables.

Lo que viene ahora es un espectaculo pornografico por parte de la derecha democrática de este país: seducir a la ultraderecha para que les preste sus doce diputados.