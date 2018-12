La maldición del Faraón

Esta mañana circulaba por twitter una foto del valle de los caídos con el siguiente texto, o con la siguiente pregunta: ¿“Os acordáis de la maldición de Tutankhamón, esa leyenda según la cual todos los que profanaron la tumba del faraón quedaron malditos y fueron cayendo uno tras otro? yo no digo ná”.

Bueno, celebro que en este país no perdamos el sentido del humor porque nos hace muchísima falta.

Y acordarse de Franco y del antiguo Egipto para conectarlos en un día como hoy la verdad es que tiene mérito. Yo no sé si alguien ha caído en la coincidencia, pero como regalo de cumpleaños a la constitución por su 40 aniversario, que se celebra el jueves, la irrupción de VOX en el tablero parlamentario no está nada mal. Puede parecer una ironía del destino, pero igual puede funcionar también como aviso, o como recordatorio. Y yo que tengo memoria, aunque sea de letras no puedo evitar los números: los 380.000 votos que alcanzó fuerza nueva en su momento de máximo esplendor….¡¡¡380.000 votos en toda España, año 1979!!!... compararlos con los 395.000 que ayer obtuvo vox sólo en Andalucía. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ese movimiento no se va a quedar ahí y que creo que hemos inaugurado ya un sistema pentapartito, de cinco. Con una diferencia: hace cuarenta años fuerza nueva era una rareza para Europa, que aplaudía el fin de la dictadura en España. Hoy VOX se incorpora a una corriente europea que pretende cargarse el proyecto común para volver a las fronteras y a los nacionalismos. Hace cuarenta años asistíamos a los últimos coletazos de una pesadilla. Hoy vivimos el arranque de algo que no sabemos cómo puede terminar. Pero que a mí, sinceramente, me da tan mala espina como la tumba del faraón.