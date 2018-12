El British Film Institute ha anunciado que a partir de ahora no financiará películas que tengan como protagonistas a villanos con algún tipo de cicatriz o deformidad facial. Es su forma de sumarse a una campaña en las redes que, bajo la etiqueta “Yo no soy tu villano”, pretende combatir estereotipos que pueden estigmatizar a colectivos de personas por su apariencia física. Nadie puede poner en duda la noble intención, aunque la medida concreta nos hace preguntarnos si la cosa se nos está yendo de las manos.

Porque quizás pueda recriminarse a algunos directores su escasa imaginación a la hora de dibujar personajes malvados, pero no creo que a ninguno le mueva la intención de estigmatizar a nadie. En sentido contrario, no dudamos que pueda haber personas que después de ver en el cine a un asesino en serie con la nariz torcida y una cicatriz en su mejilla piense que todos los que tienen esa cara van por ahí asesinando como locos. Pero si eso sucede, la culpa no será de la película ni de su director, ni el British Film Institute mejorará su patología produciendo películas cuyos asesinos tengan la piel tersa y una tierna mirada.