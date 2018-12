La porra de Carrusel y el Champions Bar del Madrid Marriott Auditorium Hotel hacen una combinación explosiva

¿Quieres ganar una estancia de dos noches para dos personas con desayuno en el Hotel Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center?

Tan solo tienes que participar en la porra de los 100.000 euros de la APP de Carrusel Deportivo. Si eres el primer clasificado de la jornada te llevas una estancia. ¡Así de fácil!

La aplicación está disponible tanto para dispositivos iOS como para los Android:

CHAMPIONS BAR, UNA HISTORIA DE DEPORTE

"Tienes algo especial que me rebasa. Manufacturas optimismo, e incluso, cuando algo sale mal, sigues manteniéndome a tu lado. Haces que afrontar la derrota sea parte de mi carácter. Eres amor, diferente al de las rosas y mariposas, pero muy parecido al rojo pasión. Creas lágrimas que siempre se perdonan y sonrisas que terminan en vitrinas. Eres tú, un gol, una canasta, un touchdown, un home run..."

Nos conocemos desde que una bufanda de colores vivos me cubrió, porque sí y sin más, una tarde de fútbol en pleno invierno. No era una bufanda más, era la suya, la que siempre se ponía en las tardes de domingo; la que apretaba con fuerza después de un pitido, la que nunca se lavaba porque “olía a victoria”, decía. Aquella emoción desconocida me hizo empezar a sentir un color, -que sensación extraña aquella- en el bar del barrio y de su mano… Una mano que soltaba en cada vez más ocasiones para acompañar los aplausos, aquellos que primero no entendía y luego vivía.

La vieja bufanda sigue aún hoy celebrando y también, en ocasiones, secando lágrimas que intentamos sean esporádicas. La emoción vive en nosotros en cada partido, en cada canasta o punto de set, pero también tiene mucho que ver el lugar al que ahora yo le llevo a él.

A través de la música de unas galerías donde huele a Madrid, llegamos al Champions Bar de Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center, testigo de emociones, de goles y jugadas; de cenas diferentes, para él, para mí, hechas para todos los gustos y estilos; de aquel brindis compartido que hoy recordamos, de nuevo, cada tarde de domingo.

Ahora era yo quien le guardaba siempre el mejor sitio para él. La vibración de un gol, el aplauso en un 2-0, los llantos en un 0-2 que nunca queremos que suceda. Un bar hecho Champions y en sus gradas, un brindis de Bloody Mary. Era este el lugar perfecto para disfrutar de las mejores competiciones deportivas, gracias a las nueve pantallas que rodean el campo, la cancha o pista… Y si eso fuera poco, la última incorporación, un televisor de 86 pulgadas, supone el colofón final para embriagarnos de la intensidad del juego.

Este salón, uno de los más espectaculares de Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center nos ofrece, además, una carta gastronómica de lujo donde disfrutar de la mejor comida americana envuelta en una experiencia culinaria de calidad.

El Champions Bar es el lugar idóneo donde seguir celebrando nuestros días buenos y no tan buenos; donde fundir abrazos de victoria y derrota. Un bar de ahora donde vibrar con la bufanda de siempre.