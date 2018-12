Tener 47 días un cuadro expuesto del revés

Pocas cosas hay más desagradables que la gente que tiene afición a corregir el trabajo ajeno. Bueno, sí: son más desagradables los que además lo hacen en público. Y que conste que no lo digo por los que me corrigen en Facebook, que son bellísimas personas y lo hacen siempre con exquisita educación.

Pero hay casos en los que somos nosotros mismos los que nos exponemos a que venga alguien y nos explique como deberíamos estar haciendo nuestro trabajo. Y dentro de este ranking, tiene un lugar de honor nuestro protagonista de hoy. Que no es una persona, sino un museo: el Metropolitan Museum of Art, el famoso MoMa de Nueva York.

Tal día como hoy, una tal Genevieve Habert, una bróker de Wall Street, que estaba visitando por tercera vez una exposición de Matisse, se dirigió a los responsables del museo y les hizo saber que el cuadro Le Bateau, del pintor francés, estaba expuesto al revés. Y que además llevaba 47 días así, siendo visto por numerosos críticos e incluso el hijo del pintor, sin que nadie se diese cuenta del error.

También os diré que he buscado el cuadro en Google y podría haberlo visto 47 veces sin darme cuenta del error yo tampoco. Claro que yo no me gano la vida organizando exposiciones. Así que si hoy viene alguien y te remarca que has hecho faltas de ortografía en tu presentación, le explicas que el error también forma parte del arte, y si no te cree, que hable con el MoMa.

