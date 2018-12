Manu Carreño: "Es un feo de Cristiano y Messi que no me sorprende"

Luka Modric terminó ayer con la dictadura que durante los últimos diez años habían tenido Cristiano Ronaldo y Messi en cuanto al Balón de Oro. Cinco tiene el portugués y otros tantos el argentino. Ayer el que se hizo con el cetro fue el centrocampista croata del Real Madrid.

En la gala no estuvieron ni el ahora jugador de la Juventus ni tampoco el del Barça, sabedores de que este año no les tocaba ganar. Sobre su ausencia habló anoche en El Larguero Manu Carreño.

"En esta gala del Balón de Oro no estuvo ni Cristiano Ronaldo ni Messi. Un borrón y un lunar importante. Si pasas de los premios, si no te gustan los premios, si te la traen al pairo estos premios no vayas. Tampoco cuando te los den. Pero si vas a recogerlos y presumes de ellos cuando te los dan, no pasa nada por ir. Sobre todo uno como ex compañero de Modric, especialmente él, hubiera estado ahí acompañando a su compañero de club durante la temporada pasada", dijo primero el director de El Larguero.

"Para mí es un feo que no me sorprende, pero un feo importante en los dos. Hay que saber estar cuando ganas y cuando pierdes. Ha habido muchos que han dicho que no van nunca porque no me interesan los premios. Está bien. Pero ir sólo cuando te los dan y no ir cuando los pierdes... Sinceramente quienes asesoran a estos futbolistas deberían asesorarlos un poco mejor en cuestión de imagen y de saber estar", terminó Carreño.