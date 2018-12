Federico Ramón Puerta: "No va a ser tan fácil que las trescientas personas peligrosas que puede haber salgan de Argentina y entren en Madrid"

El embajador de Argentina Federico Ramón Puerta ha visitado El Larguero para hablar de la Copa Libertadores que enfrentará al Boca Juniors y al River Plate el próximo domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.

El embajador, que ha reconocido que es del Boca, ha explicado brevemente la violencia existente en el fútbol argentino. "Es necesario poner en contexto. El número de muertes es un problema propio del fútbol que en Argentina ha tenido un nivel mucho más alto. España e Inglaterra lo resolvieron, pero nosotros vamos más atrás en ese sentido", ha dicho, añadiendo que, aún así, cree este domingo el operativo va a ser un éxito.

"Siempre hay motivos para preocuparse, vivimos en un mundo donde el riesgo existe", ha dicho.

Ramón Puerta ha afirmado que lo ideal habría sido jugar en Argentina, pero que si hay que jugar fuera, el mejor sitio es Madrid. "La capital de Iberoamérica es Madrid. Si hay que salir de Argentina, que no me ha gustado hacerlo, lo mejor es venir aquí, es la capital del fútbol. No hay mal que por bien no venga. El nivel futbolístico del Boca y del River está en primerísimo nivel, y venir aquí habla también de la calidad del fútbol argentino", afirma.

Sobre los barra bravas

El argentino, que ha dicho que no le hubiera gustado la decisión judicial de no jugar la final, ha hablado de las dificultades de que los barra bravas lleguen a Madrid. “No va a ser tan fácil que las trescientas personas peligrosas que puede haber salgan de Argentina y entren en Madrid”, ha argumentado.

"La situación política que ha vivido Argentina ha demorado la situación de este problema. Dicen que hay clubes que son rehenes de algunos barra bravas. Las personas que han hecho esto son una minoría, pero las minorías han tenido mucha influencia a lo largo de la historia de la humanidad", explica Federico.

Aún así, el directivo ha dicho que no cree que haya problemas por ser de Boca o del River, reiterando que lo ideal habría sido jugar en Argentina. "Yo creo que los dos clubes intentaron jugar en Argentina. Pero decide la CONMEBOL, no nosotros", afirma.