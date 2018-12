Vero Boquete: "Creo que en una gala tan importante es un hecho un poco lamentable

La ex capitana de la selección española de fútbol femenino Verónica Boquete ha estado en los micrófonos de El Larguero repasando los recientes éxitos de los combinados nacionales en las competiciones femeninas, que han tenido su culmen con la victoria de la selección sub 17 en el Mundial de Uruguay, donde el equipo nacional se impuso a México en la final por 2 - 1.

La jugadora ha empezado hablando del campeonato conseguido por la sub 17. "Llevábamos años muy cerca de que se coronaran y ahora podemos decir que somos campeonas del mundo", ha dicho.

"El campeonato fue muy bueno, todo el mundo allí veía a España favorita para la final, y al final se pudo conseguir. Claudia Pina , Eva Navarro e Irene López han destacado. Hay un estilo, el nivel cada vez es mejor", ha añadido

Su momento actual y su futuro

La jugadora, que actualmente juega en la liga china, ha estado hablando de su experiencia en Asia. "Me ha completado como jugadora. Voy a seguir, voy a alargar mi carrera lo máximo posible"

Además, la jugadora no descarta volver a España. "Volver a España es lo que más me gustaría, pero quiero hacerlo con las condiciones que he tenido fuera. Me he tenido que ir fuera para buscar esas condiciones. Tarde o temprano volveré, la vuelta está cerca. aparte de china o España hay más opciones, tengo alguna liga clavada como EEUU o alguna liga europea. Espero decidirlo en las dos próximas semanas para estar tranquilas en Navidad". "Tener ofertas es bueno", concluye, afirmando que no va a ir al FC Barcelona, ya que es perica.

Sobre el Balón de Oro femenino

La española también ha hablado de la gala del Balón de Oro, y del difícil momento que tuvo que sufrir Ada Hegerberg en la misma. "Creo que en ese momento es difícil reaccionar. Espero que poco a poco esto vaya educando al resto y que todas las deportistas mujeres tengan el reconocimiento y el respeto que merecen. Creo que en una gala tan importante y con tanta repercusión es un hecho un poco lamentable".

Vero ha concluido hablando sobre la importancia de que el Real Madrid tenga un equipo femenino en el futuro. "Sería fantástico que el Madrid tuviera equipo femenino, pero lo queremos comprometido y que realmente quiera tenerlo y tarde o temprano lo va a tener", nos cuenta.