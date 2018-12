Vamos a hablar de la palabra del día, que tú dijiste la primera "autocrítica" y que luego, poco a poco, los políticos han decidido pronunciar. Tú pedías que hicieran autocrítica y ellos, han seguido tu consejo. El primero fue Echenique. Hoy Susana Díaz. Alberto Garzón, también, se suma a la autocrítica.

Para el Diccionario de la Real Academia Española: la autocrítica es un "juicio crítico sobre obras o comportamientos propios. En algunas organizaciones, especialmente en las comunistas, y esto es importante, reconocimiento público y forzoso de los errores o desviaciones con respecto a la línea oficial". En el marxismo "crítica y autocrítica" conforman el método que permite a los partidos marxistas y organizaciones de trabajadores, descubrir y superar los errores y las insuficiencias de su actividad, "crítica y autocrítica" se consideran las fuerzas motrices del progreso.

¿La etimología a dónde nos lleva hoy? Auto es "por sí solo, a sí mismo". Y crítica viene del latín “criticus” y este del griego “kritikós”, que es “capaz de discernir”; Krino, que es el verbo, significa cribar, discriminar, distinguir, separar o juzgar, es decir, es el juicio que se forma sobre una cosa después de examinarla, separar lo que vale de los que no vale. Y ese krino está directamente emparentado con crisis y con criterio: se suele decir que toda crisis es una oportunidad para un cambio. Toda crítica, también.

También las religiones invitan a la autocrítica, ¿no? El reconocer los pecados, la confesión. Sí, no es lo mismo, pero en el catolicismo la autocrítica se relaciona con el sacramento de la penitencia, que es arrepentirse de los pecados, confesarlos a un sacerdote para obtener la absolución y proponerse no volver a repetirlos. Este sacramento incluye: el examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, la confesión y la penitencia. Hay gente obstinada, que aunque se lo pidas mil veces, no hará autocrítica.