El PSOE vuelve a sangrar por esa herida que nunca se suturó. Ya era evidente que todas las escenificaciones de reconciliación y arrumacos entre Susana Díaz y Pedro Sánchez eran eso, micro-teatros para hacer creer que volvían a ser amigos. Pero, mientras tanto, al PSOE andaluz lo controlaba Susana Díaz, sin dejar entrar a los pedristas, y al PSOE lo controlaba Pedro Sánchez, sin dejar entrar a los susanistas, ninguno de ellos está en la ejecutiva.

Así que tras los resultados del domingo, desde Ferraz le señalan la puerta de salida a la todavía presidenta de la Junta, aunque hoy le dicen que no hace falta que se vaya, de momento, pero que haga algo. Y todo esto se lo dice el secretario de organización y ministro de Fomento, porque el secretario general y presidente del partido ha esperado 48 horas para hablar. Dos días enteros sin decir nada, ni de la crisis de su partido ni de la histórica irrupción de la ultraderecha en un Parlamento español. Pedro Sánchez ha mantenido el silencio solo roto por una entrevista esta noche a una televisión privada, ni siquiera ha considerado el asunto lo suficientemente relevante como para comparecer inmediatamente y someterse a las preguntas de todos los periodistas. Me cuesta imaginar que en otra democracia europea su primer ministro permaneciera en silencio ante la irrupción de la ultraderecha.

Ultraderecha que el PP insiste en blanquear. No solo no le produce ningún rubor un pacto con ellos, sino que está dispuesto a ofrecerles alguna consejería si la negociación le lleva a ello. Esperemos que no sea la de igualdad. Mientras, a Ciudadanos se le pone cara de apuro. Sabe las consecuencias que puede tener cualquier tipo de acuerdo con VOX en el arranque de un ciclo electoral como el que se presenta en el próximo año.

Esto parece que no va a ser fácil.