Actualidad y humor. Estas son las premisas bajo las que nace Ese programa del que usted me habla, el nuevo programa de la 2 de TVE, que se emite a las 21.30 horas, de lunes a viernes. Su director, Juan Cruz, y su presentadora, María Gómez, se han asomado este martes a 'La Ventana de la Tele', horas después del estreno.

"Hemos arrancado muy bien, estamos muy contentos. Aunque, como todos, este programa es una maquinaria que tiene que engrasarse, para nosotros el resultado ha sido fantástico", ha comentado Cruz, director con gran experiencia, tanto en cine, como en televisión.

Cruz cree que "hay demanda de comedia". Y explica porqué: "Todo el mundo tiene ganas de reírse y buena falta nos hace teniendo en cuenta el horizonte que a veces se nos presenta. El humor, si le pone límites a algo, es al drama".

"Yo no sabría escribir comedia, escribir chistes es muy complicado. De hecho, yo estoy muy cómoda porque no se me exige ser cómica. No soy cómica, ni quiero serlo", ha explicado por su parte la periodista María Gómez, que presenta el programa junto a Marta Flich y Alberto Casado.